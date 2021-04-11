«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Тоттенхэма»

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 35-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани открыл счёт в матче. Гол отменили после видеопросмотра.
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин открыл счёт в матче с «Манчестер Юнайтед». На 40-й минуте прошла быстрая атака по центру у «шпор». Гарри Кейн прострелил на Лукаса Моуру, тот в касание переадресовал мяч к дальней штанге мимо Дина Хендерсона, и Сон спокойно пробил в незащищённый ближний угол.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред сравнял счёт в матче с «Тоттенхэм Хотспур». На 57-й минуте Фред тонким пасом нашёл Эдинсона Кавани в штрафной, с ударом которого Уго Льорис справился, отразив мяч перед собой, а бразилец уже добавил в ворота.
В концовке матча Кавани вывел гостей вперёд. На 79-й минуте Кавани забил гол. Мэйсон Гринвуд выполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кавани в падении головой переправил мяч в угол ворот.
На последних минутах встречи Гринвуд забил третий гол «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
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