Арбитр Федотов: в моменте с падением Промеса в штрафной «Локомотива» нарушения не было
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче «Локомотив» — «Спартак» после падения Квинси Промеса в первом тайме.
«Что касается момента с падением Промеса в штрафной «Локомотива», то там не было нарушения правил. Контакт с Промесом был, но это не нарушение и не пенальти. Игрок «Локо» играл в мяч, поэтому и мяч от него пошёл вперёд», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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