16-летний Пиняев: тяжело играть, когда против тебя не только соперники, но и судьи

16-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев выступил с критикой судейства, обслуживающего матчи ФНЛ.
«Тяжело играть, когда против тебя не только соперники, но и судьи. Поэтому в нашем футболе одни бизнесмены, а не люди, которые заинтересованы и живут футболом», — написал Пиняев в «сториз» своего «инстаграма».
Юношу возмутил момент в прошедшем матче с московским «Велесом», где он упал во вратарской зоне, по его мнению, из-за контакта с соперником. Однако судья не увидел в эпизоде нарушений правил.
В итоге, матч выиграл «Велес» со счётом 4:2. Пиняев в игре отметился голом и жёлтой карточкой.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист побывал в расположении английского клуба в январе 2019 года.
- 11 апреля 2021
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