Арбитр Федотов: судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в штрафной «Локомотива» в матче со «Спартаком».
«В моменте с удалением Айртона надо понимать, где судьи увидели нарушение правил. Они посчитали, что игрок «Локо» упал от контакта в ноге до штрафной, поэтому назначили штрафной, а не 11-метровый удар.
Попадание мяча в руку Пабло – нарушение правил. Для меня это 11-метровый удар: мяч попал в грудь игроку «Локо» и от неё рикошетом в руку. Судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти. А Пабло следовало наказать жёлтой карточкой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Федотовым.
Напомним, московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
- 11 апреля 2021
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:09
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:28
-
20:26
-
20:21
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:37
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
18:58
-
18:57