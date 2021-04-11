Арбитр Федотов: судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в штрафной «Локомотива» в матче со «Спартаком».

«В моменте с удалением Айртона надо понимать, где судьи увидели нарушение правил. Они посчитали, что игрок «Локо» упал от контакта в ноге до штрафной, поэтому назначили штрафной, а не 11-метровый удар.



Попадание мяча в руку Пабло – нарушение правил. Для меня это 11-метровый удар: мяч попал в грудь игроку «Локо» и от неё рикошетом в руку. Судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти. А Пабло следовало наказать жёлтой карточкой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Федотовым.

Напомним, московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).