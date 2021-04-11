«Фиорентина» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Аталанты» на матч 30-го тура Серии А. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку «фиалок» на матч с бергамасками.
«Фиорентина»: Драговски, Песселья, Миленкович, Мартинес, Амрабат, Бираги, Касерес, Бонавентура, Кастровилли, Влахович, Куаме.
Запасные: Росати, Терраччано, Баррека, Валеро, Венути, Кальехон, Малку, Монтьель, Мунтяну, Оливейра, Понси, Эссерик.
«Аталанта»: Голлини, Госенс, Ромеро, Толои, Паломино, Фройлер, Де Рон, Малиновский, Пашалич, Мюриэль, Сапата.
Запасные: Спортьелло, Росси, Джимсити, Иличич, Кальдара, Коваленко, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Руджери, Шутало.
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