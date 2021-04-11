Губерниев: «Локо» — грамотный, у «Спартака» есть игроки, не соответствующие задачам клуба

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от прошедшего московского дерби. Напомним, «Локомотив» принимал «Спартак», встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали нападающие Франсуа Камано и Фёдор Смолов. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«Локо» — «Спартак» — 2:0! Взгляд футбольного обозревателя! Очень грамотный «Локомотив»!

У «Спартака» нет такого запаса, чтобы так много матчей выигрывать подряд! В «Спартаке» есть игроки, которые не очень соответствуют задачам команды, увы…

Уровень чемпионата слабый… Чорлука (Ведран – прим. «Чемпионата») пешком в 35 не испытывает проблем!», — написал Губерниев в своём «телеграме».