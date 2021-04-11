«Могу сравнить его с Нойером». Тедеско восхищён игрой Гильерме

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера «Локомотива» Гильерме в матче 25-го тура РПЛ (0:2).
«В начале матча мы контролировали всё, отлично начали игру, как и планировали, надо было брать инициативу. Если бы Айртон нашёл свободного игрока в штрафной, в том числе Промеса, мы могли забить. Но забил «Локо», после мы продолжали хорошо играть, но случилась красная карточка. В перерыве мы поменяли схему, показали характер и больше прессинговали, работали на флангах, было много моментов. Хотел бы отметить Гильерме. Нечасто за свою жизнь я видел такую игру вратаря, могу сравнить его с Нойером», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
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