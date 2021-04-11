«Что ещё надо сделать, чтобы назначили пенальти?» Арбитр Федотов – о матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в штрафной «Локомотива» в концовке матча со «Спартаком».
«Что ещё надо сделать, чтобы назначили пенальти?! На 87-й минуте мяч попал в руку защитнику «Локо» после прострела Маслова. Это чистая рука! Следовало назначать 11-метровый – это просто безобразие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. В этот раз Смолов записал на свой счёт не результативную передачу, а гол. Российский нападающий поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона.
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