Гильерме поставил личный рекорд в матче со «Спартаком»

35-летний голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме в матче с московским «Спартаком» сделал 10 сейвов, тем самым поставив личный рекорд в Российской Премьер-Лиге.
Напомним, сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» принимал «Спартак», встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали нападающие Франсуа Камано и Фёдор Смолов. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Также результат Гильерме является лучшим в РПЛ в сезоне-2020/2021 наравне с достижением вратаря «Спартака» Александром Максименко в матче с «Зенитом».
Гильерме защищает цвета «Локомотива» с 2007 года. В составе московской команды он становился чемпионом России, обладателем трёх Кубков и одного Суперкубка страны. С 2016 года уроженец Бразилии вызывается в сборную России.
- 11 апреля 2021
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