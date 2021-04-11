Мостовой — о судействе в дерби: на 4+. Никаких рук не было

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу результата матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

«Смолов, Камано — сегодня красавцы. Многое решили. Но никто не прогнозировал, что случится удаление, тоже сыграло свою роль. Но Камано отдал прекрасный пас, тут ничего не сделаешь. Второй гол на совести Максименко, абсолютно вратарский мяч. Во втором тайме «Спартак» играл не хуже даже в меньшинстве. Кто не смотрел первый тайм, могли подумать, что играют в равных составах. «Локо» чуть подсел, придумывали сложные решения в простых эпизодах.

Судейство на 4+. У меня никаких претензий, никаких рук там не было. Гильерме выдал фантастический матч. Все моменты, которые были у соперника, он решил и предотвратил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.