Тедеско: за два года я могу вспомнить лишь один случай, когда VAR сработал в нашу пользу
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом» (0:2).
«Судейство? Мне очень сложно говорить что-либо об арбитрах. Это всё. Вы не видели ни одного решения VAR в пользу нас? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как надо. Вы видели в еврокубках пример, как это должно работать. Мы проиграли, но могли забивать и восемь мячей. А говорить об арбитрах и VAR я не могу, это тонкая тема. Но почти за два года я могу вспомнить только один случай с VAR (в нашу пользу), когда он подтвердил красную карточку в игре с «Крыльями Советов», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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