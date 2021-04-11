Мостовой: Тедеско понял, что футбол — это не только орать и прыгать на бровке. Меняется

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско по окончании московского дерби «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

«Тедеско? Видно, что подуспокоился. Понял, что футбол это не только орать, кричать и прыгать на бровке. Год назад случись такой матч, он точно бы красную карточку получил, ещё и подрался бы. А тут всем похлопал, поздравил. Меняется.

Больше всех рад сейчас «Зенит». Семь очков отрыва. Они почти чемпионы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.