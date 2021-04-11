Фёдор Смолов: Промес сказал, что я не забью со штрафного, а я ответил: «Смотри»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о диалоге с форвардом «Спартака» Квинси Промесом во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Хочу поздравить команду «Локомотив» и болельщиков с этой победой. Мы набрали хороший ход, у нас появилась уверенность. Мы все бьемся друг за друга, и я считаю, что это как раз приносит свои плоды. Лично я себя ощущаю хорошо, удалось набрать хорошую физическую форму. Очень рад, что помогаю команде.

Нужно отдать должное «Спартаку» — это очень хорошая команда, с подбором сильных исполнителей. Нам было очень сложно в первые минуты. Хорошо, что нам удалось забить два гола в первом тайме и довести матч до победного. Плюс у нас еще было на одного игрока больше.

В моменте с первым голом я решил прострелить вдоль ворот, потому что это могло привести к автоголу. Почему я улыбнулся, когда бил штрафной? Это было адресовано Квинси Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну, и это произошло (смеется)», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».