Нигматуллин: игра Гильерме предопределила исход дерби. Рано его сбросили со счётов

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал игру Гильерме в матче со «Спартаком» (2:0).
«Гильерме провёл великолепный матч. Его игра, во много, предопределила результат матча. Нельзя сказать, что «Спартак» был слабее, было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле. Очень понравился его сейв в первом тайме дальней рукой. Прям в моем стиле, люблю такие моменты. А «Локо» свои моменты забил. Рано Маринато сбросили со счетов, он в порядке. Это радует», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
- 11 апреля 2021
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