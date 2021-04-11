Умяров — о чемпионской гонке «Спартака»: ничего не потеряно, стало тяжелее, но шансы есть

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).

«Не получилось победить, настраивались на победу, на хороший результат. Но в футболе бывает, что побеждаем не всегда. Должны сделать правильные выводы, настраиваться на «Уфу». Знали ли об игре «Зенита»? Да, но на это внимание не обращали. Должны были забивать сами в любом случае.

Какая задача была у меня перед выходом на замену? Когда проигрываешь 0:2 хочешь отыграться, мы все этого хотели. Мы перестроились, у нас минус один игрок, стали играть 4-4-1. Были вдвоем с Алексом сначала, надо было успевать и впереди, и сзади. Бежали вперёд, создали шансы, но не удалось реализовать.

Я не видел эпизоды с попаданием мяча в руку, с моего ракурса не видно, куда попал мяч. Судья смотрел, какое-то время это заняло. Если VAR согласился с судьёй, то, наверное, правильное решение.

Шансы «Спартака»? Ничего не потеряно. Главная задача достать «Зенит», стало тяжелее, но шансы есть. А про попадание в ЛЧ — тут без вопросов, будем биться и бороться до конца», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.