Гильерме: сегодня бог подарил мне такую игру

Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу команды в матче со «Спартаком» (2:0).

«Игра, как мы и ожидали, была сложной. Особенно важно победить, это игра на шесть очков. Есть реальная возможность попасть на второе место, это наша цель. Но начало игры у нас было какое-то нервное, могли бы и получше начать. Но потом у нас получались контратаки, самое главное – получилось реализовать моменты. После удаления пытались играть на результат, хорошо, что получилось.



Было ли ощущение, что буду играть как бог? Конечно нет. Я знаю, что я играл недостойно. Я уехал в отпуск в Бразилию, и сказал себе, что должен прийти в себя. Я не играл на свой уровень. После отпуска я приехал, была цель вернуться на свой уровень.



Я ничего не должен никому доказывать, я столько лет в России и все знают, как я могу достойно играть. Но я хотел доказать себе, что ещё несколько лет могу играть на своём уровне. Чемпионат ещё не закончен, но я начинаю возвращаться на свой уровень. В дерби мотивация больше, чем обычно, сегодня бог подарил мне такую игру. Но самое главное это не я, а команда», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.