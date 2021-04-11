Пабло: перед игрой со «Спартаком» пожелал Айртону удачи

Защитник «Локомотива» Пабло прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (2:0).

«Игра была сложная, в начале нам не хватало уверенности. Но у нас создаётся команда, уже есть идентичность. Мы видим рисунок, даже в сложных ситуациях нам удалось не терять концентрацию и контратаковать. Я пожелал удачи Айртону перед игрой, а он пожелал удачи мне. У нас в Бразилии принято тепло приветствовать друг друга», — передаёт слова Пабло корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.