Пабло: перед игрой со «Спартаком» пожелал Айртону удачи
Защитник «Локомотива» Пабло прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (2:0).
«Игра была сложная, в начале нам не хватало уверенности. Но у нас создаётся команда, уже есть идентичность. Мы видим рисунок, даже в сложных ситуациях нам удалось не терять концентрацию и контратаковать. Я пожелал удачи Айртону перед игрой, а он пожелал удачи мне. У нас в Бразилии принято тепло приветствовать друг друга», — передаёт слова Пабло корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
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