«Локомотив» впервые с 1999 года выиграл шесть матчей подряд в РПЛ

Триумф в московском дерби продлил победную серию «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге до шести матчей, что стало историческим достижением. Ранее «железнодорожники» достигали такой отметки в сентябре 1999 года.

Напомним, сегодня, 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» принимал «Спартак», встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали нападающие Франсуа Камано и Фёдор Смолов. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Ранее подопечные Марко Николича обыгрывали московский ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфу» и волгоградский «Ротор».

На данный момент «Локомотив» занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, его отставание от «Спартака» составляет одно очко.

«Потрачено. Миссия провалена». «Локомотив» ответил «Спартаку» в «Твиттере»