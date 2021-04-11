В матче 31-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась со счётом 3:0.
На 33-й минуте матча форвард «Арсенала» Александр Ляказетт открыл счёт. Букайо Сака обыгрался с Пепе на подступах к штрафной и покатил мяч на Даниеля Себальоса, тот уже в штрафной сделал пас пяткой на Ляказетта, и Александр, оказавшись один на один с Ароном Ремсдейлом, технично пробил мимо него в правый нижний угол ворот.
На 71-й минуте Габриэл Мартинелли забил второй гол гостей. Джон Ландстрем выполнил неаккуратную поперечную передачу рядом со своей штрафной, Пепе перехватил мяч, прошёл к воротам и резко пробил низом в ближний угол. Ремсдейл отразил этот удар, но Мартинелли сыграл на добивании, послав мяч в пустой угол.
На 85-й минуте Ляказетт оформил дубль. Томас Парти отличной передачей от центральной линии отрезал провалившуюся оборону «Шеффилда», выведя Ляказетта один на один с Ремсдейлом, и тот уверенно переиграл голкипера, пробив из штрафной в левый нижний угол.
- 11 апреля 2021
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