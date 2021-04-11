Гильерме: я играл недостойно сборной, но Черчесов меня вызывал. Вернуться – моя цель

Голкипер «Локомотива» Гильерме после победы в матче со «Спартаком» (2:0) признался, что хочет вернуться в сборную России.

«Станислав Черчесов знает меня очень хорошо и знает, как я могу помогать. У меня никаких вопросов к нему нет. Я сам сделал так, чтобы меня не вызвали в сборную. В том году ко мне было много вопросов по игре. Не только в сборной, но и команде. И он всё равно мне доверял. Я честно говорю: я играл недостойно сборной, но он меня вызывал. Я знаю, что он мне доверяет.

Что будет дальше? Я понимаю, что последний раз меня не вызвали, но я буду делать всё, чтобы Черчесов в этом сомневался. Я хочу вернуться и играть за сборную, это моя цель», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.