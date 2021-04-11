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Николич — о контракте Жемалетдинова: Рифат будет с нами

Николич — о контракте Жемалетдинова: Рифат будет с нами
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ситуацию вокруг контракта нападающего Рифата Жемалетдинова.

«Рифат Жемалетдинов будет с нами, он наш воспитанник и хорошо играет. Со всех сторон есть желание продлить контракт. Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Контракт Жемалетдинова истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провёл 17 матчей, забил два гола, отдал четыре голевые передачи.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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