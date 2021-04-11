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Красивый гол Смолова прямым ударом со штрафного — в видеообзоре «Локомотив» — «Спартак»

Красивый гол Смолова прямым ударом со штрафного — в видеообзоре «Локомотив» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. В этот раз Смолов записал на свой счёт не результативную передачу, а гол. Российский нападающий поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

Видеообзор матча «Локомотив» — «Спартак» в чемпионате России

«Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (47) — на втором месте.

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