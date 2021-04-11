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«Аталанта» вырвала победу у «Фиорентины», Миранчук вышел на 86-й минуте

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Аталанты» Дуван Сапата, ему ассистировал Руслан Малиновский. В концовке первого тайма Сапата оформил дубль, Малиновский отдал второй голевой пас. На 57-й минуте форвард «Фиорентины» Душан Влахович отыграл один мяч, голевую передачу отдал Мартин Касерес. Спустя девять минут Влахович оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Куаме. На 70-й минуте Йосип Иличич реализовал пенальти и вывел бергамасков вперёд.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте.

«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (30) занимает 15-е место.