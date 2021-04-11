«Аталанта» вырвала победу у «Фиорентины», Миранчук вышел на 86-й минуте

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Аталанты» Дуван Сапата, ему ассистировал Руслан Малиновский. В концовке первого тайма Сапата оформил дубль, Малиновский отдал второй голевой пас. На 57-й минуте форвард «Фиорентины» Душан Влахович отыграл один мяч, голевую передачу отдал Мартин Касерес. Спустя девять минут Влахович оформил дубль, ему ассистировал Кристиан Куаме. На 70-й минуте Йосип Иличич реализовал пенальти и вывел бергамасков вперёд.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте.
«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (30) занимает 15-е место.
- 12 апреля 2021
-
00:24
- 11 апреля 2021
-
23:57
-
23:53
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:24
-
23:22
-
23:16
-
22:54
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:09
-
22:06
-
21:59
-
21:59
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:09
-
20:57