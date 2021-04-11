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«Атлетико» не смог обыграть «Бетис». Отрыв от «Реала» — 1 очко

«Атлетико» не смог обыграть «Бетис». Отрыв от «Реала» — 1 очко
Футбол / Испания 0

В матче 30-го тура испанской Примеры «Бетис» сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 1:1.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник Янник Карраско, ему ассистировал Анхель Корреа. На 20-й минуте счёт сравнял защитник «Бетиса» Кристиан Тельо, голевую передачу отдал Алекс Морено.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Эдер Мальо Фернандес.

«Атлетико» набрал 67 очков и остаётся лидером турнирной таблицы испанской Примеры. На 1 очко от матрасников отстаёт мадридский «Реал» (66). «Бетис» (47) находится на шестом месте.

Испания - Примера. 30-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Карраско – 5'   1:1 Тельо – 20'
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