Семак высказался о будущем Мамманы и Прохина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал участие в матче с «Сочи» отданных в аренду защитников Эмануэля Мамманы и Данилы Прохина.
«Против ли я участия в матче арендованных футболистов? Я уже говорил — этот вопрос достаточно спорный. У каждого есть свое мнение на этот счёт. Мое мнение было и есть — я против, да. Что касается Мамманы, то смотрелся сегодня хорошо. Что касается Прохина, то, конечно, с листа сыграть очень сложно. Много фолил, особенно в начале матча. Но в целом, думаю, учитывая состояние и отсутствие игровой практики, сыграл неплохо, как и вся команда «Сочи».
Есть ли у Мамманы и Прохина шансы вернуться в «Зенит» летом? Шансы, конечно, есть. Это арендованные игроки. Закончится чемпионат — и тогда вопрос станет актуальным», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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