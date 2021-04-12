Паулу Фонсека: «Аякс» в полном порядке

Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека высказался в преддверии предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги Европы УЕФА с амстердамским «Аяксом».



«Аякс» — очень сильная команда. Мы должны сыграть надёжно в защите и не допускать ошибок. Нам нужно выложиться на все сто процентов, потому что «Аякс» — в полном порядке. Футболисты должны понимать, что мы ещё по-прежнему не в полуфинале, несмотря на результат. «Роме» необходимо проделать безупречную работу, чтобы добиться успеха», — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.



Первая встреча команд проходила в Амстердаме 8 апреля и завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян.



Ответный матч запланирован на 15 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.