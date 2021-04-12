«Олимпиакос» в 46-й раз стал чемпионом Греции
Завершился матч чемпионата Греции, в котором «Олимпиакос принимал «Панатинаикос». Встреча прошла в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил Ахмед Хассан и ещё один гол в свой актив записал Брума. Единственный гол за «Панатинаикос» забил Федерико Македа, который реализовал пенальти.
Благодаря этой победе «Олимпиакос» за семь туров до конца сезона стал недосягаемым для ближайших преследователей в турнирной таблице чемпионата Греции и в 46-й раз завоевал титул. После 29 матчей «Олимпиакос» набрал 76 очков. У ближайшего преследователя «Ариса» — 54 очка. Замыкает тройку лучших – ПАОК. В топ-5 также входят АЕК и «Панатинаикос».
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