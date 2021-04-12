«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча 31-го тура АПЛ

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей забивали Фред, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд. Единственный гол за «Тоттенхэм» забил Сон Хын Мин.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм», набрав 49 очков, находится 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», который записал в свой актив 74 очка.

В следующем туре «Тоттенхэм» встретится с «Эвертоном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бёрнли».