Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2.

В «Аталанте» две результативные передачи сделал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, Малиновский стал первым футболистом с 2013 года, который сделал минимум 2 передачи в двух матчах Серии А подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году. Также сообщается, что Малиновский стал первым иностранным игроком в чемпионате Италии после Луиша Фигу (2007 год), который смог достичь этого результата.

В предыдущем туре с «Удинезе» (3:2) Малиновский отметился двумя голевыми пасами.

«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (30) занимает 15-е место.