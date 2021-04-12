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«Атлетико» планирует подписать «нового Суареса»

«Атлетико» планирует подписать «нового Суареса»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» начал переговоры о подписании контракта с молодым уругвайским нападающим Матиасом Аресо. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 18-летнего форварда «Ривер Плейт» из Монтевидео считают одним из самых главных молодых талантов страны и называют «новым Суаресом». Портал transfermarkt оценивает игрока в € 1,5 млн. Его контракт с «Ривер Плейт» истекает в декабре 2022 года.

В нынешнем сезоне Аресо провёл 14 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Атлетико» поборется с «Миланом» за сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Сообщается, что «Фиалки» не продадут одного из своих лидеров меньше чем за € 40 млн, но ожидается, что к концу сезона этот показатель только вырастет.

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