Дубли Лингарда и Ихеначо – в видеообзоре матча «Вест Хэм» – «Лестер»

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте. Джесси Лингард получил мяч на линии штрафной и пробил в одно касание в ближний угол, а на 44-й минуте Лингард записал на свой счёт дубль. На 48-й минуте голом отметился Джаррод Боуэн.

На 70-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Келечи Ихеаначо, который мощным ударом поразил ворота соперника. На 91-й Ихеаначо оформил дубль, но спастись от поражения «Лестеру» не удалось.

Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев. «Вест Хэм», набрав в 31-м матче 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (56) — на третьем месте.