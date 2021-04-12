Дубли Лингарда и Ихеначо – в видеообзоре матча «Вест Хэм» – «Лестер»

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте. Джесси Лингард получил мяч на линии штрафной и пробил в одно касание в ближний угол, а на 44-й минуте Лингард записал на свой счёт дубль. На 48-й минуте голом отметился Джаррод Боуэн.
На 70-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Келечи Ихеаначо, который мощным ударом поразил ворота соперника. На 91-й Ихеаначо оформил дубль, но спастись от поражения «Лестеру» не удалось.
Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев. «Вест Хэм», набрав в 31-м матче 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (56) — на третьем месте.
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