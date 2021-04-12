Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сумаре может перейти из «Лилля» в «Лестер»

Сумаре может перейти из «Лилля» в «Лестер»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может перейти в английский «Лестер». Об этом сообщает Star.

По информации источника, кроме «лис» на 22-летнего француза также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне Сумаре провёл 37 матчей за «Лилль», в которых отметился результативной передачей.

Сумаре является воспитанником «Пари Сен-Жермен», в составе «Лилля» выступает с 2017 года. Портал transfermarkt оценивает полузащитника в € 23 млн.

Ранее стало известно, что в сферу интересов «Лестера» попал 26-летний гвинейский футболист «Ливерпуля» Наби Кейта. «Лисы» готовы приобрести игрока, если он будет доступен. Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает своего футболиста в £ 30 млн (€ 35 млн).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021