Сумаре может перейти из «Лилля» в «Лестер»
Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре может перейти в английский «Лестер». Об этом сообщает Star.
По информации источника, кроме «лис» на 22-летнего француза также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне Сумаре провёл 37 матчей за «Лилль», в которых отметился результативной передачей.
Сумаре является воспитанником «Пари Сен-Жермен», в составе «Лилля» выступает с 2017 года. Портал transfermarkt оценивает полузащитника в € 23 млн.
Ранее стало известно, что в сферу интересов «Лестера» попал 26-летний гвинейский футболист «Ливерпуля» Наби Кейта. «Лисы» готовы приобрести игрока, если он будет доступен. Отмечается, что «Ливерпуль» оценивает своего футболиста в £ 30 млн (€ 35 млн).
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