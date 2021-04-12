Гасперини: я практически не нужен «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 30-го тура Серии А с «Фиорентиной» (3:2).



«Это был тяжёлый матч. „Фиорентина“ очень старалась, была агрессивна и решительна. Мы сделали всё возможное, чтобы возобновить создание опасных моментов и забивать голы после того, как пропустили два мяча. У нас есть множество вариантов в атаке, что позволяет ровно выступать на протяжении всего сезона. Я сказал игрокам, что мне даже не нужно быть на скамейке, ведь они и так хорошо знают тактику. Они могут выступать на автопилоте. Я практически не нужен „Аталанте“. У нас сильная команда, и наши амбиции возросли, так как мы находимся на топ-уровне», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (30) занимает 15-е место.