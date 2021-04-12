Томас Тухель: Кай Хаверц не такой, как Диего Коста

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру полузащитника Кая Хаверца в нынешнем сезоне и признал, что немецкий футболист не будет лидером команды в эмоциональном плане.

«Он не тот парень, которого можно увидеть в ярости. Он не такой, как Диего Коста. Вот и всё. Я никогда не буду требовать, чтобы он стал таким. Не стоит думать, что он не полностью отдаётся игре. Он тихий парень, и мы прекрасно знаем его сильные стороны.

Я не знаю, до какого уровня он может дорасти и как скоро это случится. Я просто могу повторить, что он вышел из зоны комфорта, когда перешёл из «Байера» в клуб Премьер-лиги. Всё зависит от него. Кай может действовать лучше в завершении атак, но он не обязан становиться нашим лидером в эмоциональном плане. Он не такой парень», — приводит слова Тухеля Goal.

Видео гола Кая Хаверца в ворота «Кристал Пэлас»