Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал поражение в матче с «Аталантой»
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини прокомментировал результат матча 30-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:3).
«Мы начали игру не так, как хотели, а „Аталанта“ была хороша на старте. Тем не менее во втором тайме у „Фиорентины“ был правильный настрой, и это позволило нам сравнять счёт. Было ощущение, что мы можем одержать победу, но потом случился пенальти. Очень жаль. Сейчас важно вернуть прочность обороне, чтобы заработать важные очки и обезопасить себя. Факт остаётся фактом: в футболе нужно забивать голы, а не пропускать их», — приводит слова Якини Sky Sport Italia.
«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (30) занимает 15-е место.
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