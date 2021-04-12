Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал поражение в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал поражение в матче с «Аталантой»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини прокомментировал результат матча 30-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:3).

«Мы начали игру не так, как хотели, а „Аталанта“ была хороша на старте. Тем не менее во втором тайме у „Фиорентины“ был правильный настрой, и это позволило нам сравнять счёт. Было ощущение, что мы можем одержать победу, но потом случился пенальти. Очень жаль. Сейчас важно вернуть прочность обороне, чтобы заработать важные очки и обезопасить себя. Факт остаётся фактом: в футболе нужно забивать голы, а не пропускать их», — приводит слова Якини Sky Sport Italia.

«Аталанта» набрала 61 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (30) занимает 15-е место.

Гасперини: я практически не нужен «Аталанте»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021