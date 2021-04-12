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Рондон: футболисты ЦСКА должны быть единым целым, чтобы обыграть «Ротор»

Рондон: футболисты ЦСКА должны быть единым целым, чтобы обыграть «Ротор»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором».

«Ротор» просто так никому не отдаст очки: команда бьётся за право остаться в Премьер-Лиге и будет стараться «укусить» кого угодно. В этом матче мы должны быть единым целым, чтобы победить", — приводит слова Рондона пресс-служба ЦСКА.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ротор» состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ротор». Московский ЦСКА в 24 матчах набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Волгоградский «Ротор» (18) — на 14-м месте.

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