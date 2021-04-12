Рондон: футболисты ЦСКА должны быть единым целым, чтобы обыграть «Ротор»

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором».



«Ротор» просто так никому не отдаст очки: команда бьётся за право остаться в Премьер-Лиге и будет стараться «укусить» кого угодно. В этом матче мы должны быть единым целым, чтобы победить", — приводит слова Рондона пресс-служба ЦСКА.



Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ротор» состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ротор». Московский ЦСКА в 24 матчах набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Волгоградский «Ротор» (18) — на 14-м месте.

Олич: позвали бы в любой другой российский клуб – отказался бы, но ЦСКА – особая история