Защитник «Ахмата»: Талалаев сказал: «Не было такого, чтобы я 3 раза звонил игроку. Ты чё?»

Защитник «Ахмата» Марат Быстров рассказал о взаимоотношениях с наставником грозненской команды Андреем Талалаевым.



«Два года отыграл в ПФЛ, потом позвал Андрей Талалаев в «Тамбов» в ФНЛ. Ко мне был хороший интерес, часто звонили агенты и тренеры, так что я не был удивлен. Но тоже смешная история. Он мне три раза звонил и во время третьего разговора сказал: «Чтобы я три раза звонил футболисту… Такого никогда не было. Ты чё? Заканчивай давай и приезжай».



Когда Талалаев позвал в «Ахмат», то уже всё прошло проще, я почти не сомневался. Это удивительно, что у меня всё-таки получилось попасть в РПЛ. Когда уехал в Казахстан на контракт с «Астаной», а затем с «Тоболом» и «Ордбасы», уже не верил, что это возможно. Поэтому и получил казахстанский паспорт, с ним было проще устраиваться в казахстанской лиге плюс шанс на сборную. Очень редко ведь из Казахстана уезжают в РПЛ, в основном — наоборот, поэтому даже не думал о том, что с паспортом Казахстана мне закрыт путь в РПЛ. Грубо говоря, считал, что он закрыт для меня и без него», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».