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37-летний Арьен Роббен вышел на поле впервые за полгода

37-летний Арьен Роббен вышел на поле впервые за полгода
Футбол / Прочие турниры 0
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В 29-м туре Эредивизии «Гронинген» принимал «Херенвен». Матч прошёл накануне, 11 апреля, на стадионе «Эйроборг» в Гронингене и завершился со счётом 0:2.

В составе хозяев участие во встрече принял нападающий Арьен Роббен. 37-летний футболист вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями. Для опытного форварда этот матч стал первым за полгода. В последний раз он выходил на поле 18 октября 2020 года. Тогда «Гронинген» на своём поле сыграл вничью с «Утрехтом» (0:0).

Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Нидерландов стал бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира. В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 29-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Гронинген
Гронинген
Окончен
0 : 2
Херенвен
Херенвен
0:1 Верман – 71' (пен)   0:2 Халилович – 86'
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