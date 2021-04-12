«Это прямо перерождение». Червиченко — о последних выступлениях Смолова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в последних матчах. Напомним, в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» Смолов забил гол и отдал результативную передачу. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.



«Смолов – это прямо перерождение. Прямо фильм «Миссия невыполнима». Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Он вернул Федю в строй. Я не понимаю, за счёт чего, но это феноменальный успех. Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей. Человек вернулся. Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Фёдор Смолов: Промес сказал, что я не забью со штрафного, а я ответил: «Смотри»