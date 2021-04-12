Роббен: не уверен, что моя жена будет в восторге, если я продолжу играть в новом сезоне
Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен ответил на вопрос о своём будущем. Контракт 37-летнего футболиста истекает этим летом.
«Буду ли играть в следующем сезоне? Не уверен, что моя жена будет в восторге от этого. Давайте сначала посмотрим, как сложатся ближайшие несколько недель», — приводит слова Роббена RMC Sport.
Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Нидерландов стал бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира. В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
Арьен Роббен: эта реабилитация — возможно, самая трудная. Иногда думал: «Есть ли смысл?»
Рекомендуем вам
- 12 апреля 2021
-
12:40
-
12:38
-
12:30
-
12:20
-
12:06
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:21
-
11:09
-
11:08
-
10:57
-
10:46
-
10:44
-
10:42
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
09:44
-
09:26
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:29
-
06:57
-
05:21
-
04:55
-
04:30
-
03:12
-
02:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам