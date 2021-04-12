Роббен: не уверен, что моя жена будет в восторге, если я продолжу играть в новом сезоне

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен ответил на вопрос о своём будущем. Контракт 37-летнего футболиста истекает этим летом.



«Буду ли играть в следующем сезоне? Не уверен, что моя жена будет в восторге от этого. Давайте сначала посмотрим, как сложатся ближайшие несколько недель», — приводит слова Роббена RMC Sport.



Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Нидерландов стал бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира. В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.