Червиченко: совершенно не понял высказывание Федуна по поводу неназначенного пенальти

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу судей в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).



«Совершенно не понял высказывание Федуна по поводу того, что «Спартак» не смог отыграться, потому что не поставили пенальти. Но одного пенальти и не хватало, чтобы отыграться. Пытался рассмотреть эти все моменты, однако показывали момент не очень хорошо. Хотя мне кажется, что мяч сначала попал в пузо, а вот попал ли в руку… Не уверен.



Конечно, я понимаю, что иногда к монитору VAR сажают незрячих, вспоминая матч «Химок» и «Ростова».

Но эти же самые люди смотрели все сегодняшние моменты, вроде всё было верно, значит они что-то видят. Зачем судьям новый скандал? Все же знают, как «Спартак» реагирует на такие моменты. Уповать красно-белым надо не на пенальти, а рассчитывать на мячи с игры в убойных ситуациях», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

Федун: почему «Спартак» проиграл? Лучше спросите, почему пенальти не поставили