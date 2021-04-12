Чорлука по традиции выложил фото с бокалом пива после победы «Локомотива» над «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука традиционно отпраздновал победу команды. Накануне, 11 апреля, железнодорожники на своём поле переиграли «Спартак» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).



35-летний хорватский футболист в очередной раз опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с бокалом пива. Снимок он сопроводил следующей подписью: «Иногда ты играешь плохо, но кого это волнует, если ты побеждаешь в дерби».

Фото: «Инстаграм» Ведрана Чорлуки

«Локомотив», набрав 46 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающегося строчкой выше «Спартака» до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).



В оставшихся турах железнодорожникам предстоит сыграть с «Ростовом», «Тамбовом», «Зенитом», «Динамо» и «Уралом». Красно-белые в свою очередь проведут матчи с «Уфой», ЦСКА, «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом».