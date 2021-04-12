КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес Гильерме
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) организации рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Делегат матча „Локомотив“ — »Спартак" зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», — приводит слова Смертина «Р-Спорт».
«Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (47) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (54).
«Спартак» обратится в ЭСК с просьбой разобрать работу арбитра в матче с «Локомотивом»
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