КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес Гильерме

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) организации рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).



«Делегат матча „Локомотив“ — »Спартак" зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», — приводит слова Смертина «Р-Спорт».



«Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (47) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (54).

«Спартак» обратится в ЭСК с просьбой разобрать работу арбитра в матче с «Локомотивом»