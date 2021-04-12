Матч «Ливерпуль» — «Реал» обслужит голландский судья Куйперс

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, назначенных на 14 апреля.



Встречу «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Отвечать за VAR будет Пол ван Букел, которому поможет Деннис Хиглер. Резервный рефери — Тасос Сидиропулос из Греции.



Дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити» рассудят арбитры из Испании. Главный рефери — Карлос дель Серро. Его ассистентами назначены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Отвечать за VAR будет Хуан Мартинес, которому поможет Рикардо де Бургос. Четвёртый судья — Хосе Санчес.



Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча «Боруссия» — «Манчестер Сити» пройдёт на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Оба матча начнутся в 22:00 мск.

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