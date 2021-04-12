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Маринато Гильерме приглашён на заседание КДК РФС

Маринато Гильерме приглашён на заседание КДК РФС
Футбол / РПЛ 0

Председатель Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседание, которое состоится завтра, 13 апреля, приглашены представители «Спартака» и «Локомотива», а также голкипер железнодорожников Маринато Гильерме.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых по ходу встречи.

«Пригласили Гильерме и представителей обоих клубов. Будут рассмотрены все записи, которые имелись в рапорте. Драка на трибуне? Весь рапорт будет рассмотрен», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В «Спартаке» сообщили о провокациях Гильерме в адрес болельщиков
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