В Госдуме осудили болельщиков «Спартака» за оскорбления в адрес Гильерме

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался об оскорбительных кричалках болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.



«С человеческой точки зрения, конечно, считаю, что любые оскорбления непозволительны. Особенно, если они касаются расовой, национальной или темы цвета кожи человека. И не так важно, это футбольный матч или жизненная ситуация — подобные вещи не имеют место быть. Но назовите мне хотя бы один матч, где болельщики не оскорбляют кого-то. Футболист перешёл из одного клуба в другой — оскорбляют, Гильерме вчера вытащил всё возможное — снова оскорбления. Что оставалось болельщикам «Спартака»? Естественно, когда у них заканчиваются аргументы, люди переходят на личности.



Я был на стадионе, столько оскорбительных кричалок в адрес «Спартака», сколько сделали вчера болельщики «Локомотива» — давно не слышал. Не хочу сказать, что это природа болельщиков или сложившаяся традиция. Думаю, в других странах, может быть, не оскорбляют по расовым или национальным моментам, но оскорбления в адрес соперника присутствуют везде и всегда. Да, с этим надо бороться, но что делает КДК? Что они вообще могут сделать? За всё время ни разу не слышал, чтобы они приняли действительно серьёзное решение: например, отстранение на некоторое время. Посидят они там, поговорят, скажут: «Это нехорошо. Давайте штраф на клуб»… С какой стати штраф на клуб-то? Причём тут клуб и поведение болельщиков? Например, я дебил, приехал на игру и кричу на весь стадион оскорбления в адрес игроков. Штраф наложат на «Локомотив» из-за того, что я дебил? Это неправильно.



РФС планирует вводить паспорта болельщиков. Зачем вы это делаете, ребята? Вы хотите полную идентификацию тех, кто нарушает правила поведения на стадионе. Введёте паспорт, сможете найти тех идиотов, которые кричат оскорбления и накажете их штрафом. Вот это будет правильно. Отвечать должен тот, кто поступок совершил», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В «Спартаке» сообщили о провокациях Гильерме в адрес болельщиков