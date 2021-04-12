Питер Крауч: может, Кейн и хочет сыграть в Лиге чемпионов, но Леви будет непреклонен

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Питер Крауч предположил, что президент клуба Дэниел Леви вряд ли отпустит форварда Гарри Кейна, если не получит крупное предложение.

«Гарри Кейн, возможно, и хочет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но Дэниел Леви будет непреклонен. Я знаю, насколько он твёрд в вопросах трансферов. Люди говорят о репутации Леви, но позвольте сказать: его цель — делать всё на благо „Тоттенхэма“. Если бы я был владельцем клуба, то хотел бы, чтобы им руководил Дэниел. Он всегда ставит интересы клуба превыше всего.

Не так важно, что Гарри сделал за прошедшие семь лет. Если он действительно хочет уйти, то этого не будет, пока клуб не получит астрономическую сумму. А это серьёзно ограничивает круг клубов, которые могут себе позволить подобное предложение", — цитирует Крауча Daily Mail.

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