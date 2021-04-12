Ральф Рангник стал консультантом «Локомотива»
Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник подписал контракт с московским «Локомотивом», сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на DPA News.
По информации источника, немецкий специалист стал консультантом железнодорожников по спортивным и структурным вопросам. Отмечается, что Ральф не намерен становиться главным тренером команды.
Напомним, накануне, 11 апреля, Рангник посетил матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком». Московское дерби прошло на стадионе «РЖД Арена» и завершилось со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.
«Чемпионат» сообщал, что в Москве Рангник проведёт переговоры с руководством «Локомотива». Клуб хотел видеть его главой спортивного отдела.
«Локомотив» хочет назначить Ральфа Рангника главой спортивного отдела
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