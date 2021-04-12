Роберт Левандовски приступил к беговым тренировкам

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски продолжает восстанавливаться после травмы колена, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). В ходе медицинского обследования у Левандовского было диагностировано растяжение связок правого колена.
Сегодня, 12 апреля, польский футболист приступил к беговым тренировкам. Отмечается, что Левандовски всё же не сможет помочь «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоится завтра, 13 апреля.
Фото: Официальный сайт «Баварии»
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ», прошедший в Мюнхене 7 апреля, завершился победой парижан со счётом 3:2.
- 12 апреля 2021
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