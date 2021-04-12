«Сделка была очень близко». Экс-агент Неймара — о несостоявшемся возвращении в «Барселону»

Андре Кюри, бывший главный скаут «Барселоны» в Южной Америке и экс-агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, раскрыл детали несостоявшегося возвращения футболиста в каталонский клуб в 2019 году.
«Тем летом мы были очень близки к сделке. Но так как Гризманн уже был куплен, клуб был крайне ограничен в финансовом плане. «ПСЖ» попросил € 150 млн и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» практически удовлетворила эти условия. Единственное отличие — клуб предложил € 130 млн вместо 150», — приводит слова Кюри Sport.es.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил шесть голов (три — с пенальти) и отдал три результативные передачи.
- 12 апреля 2021
-
14:08
-
14:00
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:33
-
13:26
-
13:18
-
13:14
-
13:01
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:30
-
12:20
-
12:06
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:21
-
11:09
-
11:08
-
10:57
-
10:46
-
10:44
-
10:42
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
09:44
-
09:26