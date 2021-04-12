«Сделка была очень близко». Экс-агент Неймара — о несостоявшемся возвращении в «Барселону»

Андре Кюри, бывший главный скаут «Барселоны» в Южной Америке и экс-агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, раскрыл детали несостоявшегося возвращения футболиста в каталонский клуб в 2019 году.



«Тем летом мы были очень близки к сделке. Но так как Гризманн уже был куплен, клуб был крайне ограничен в финансовом плане. «ПСЖ» попросил € 150 млн и права на Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» практически удовлетворила эти условия. Единственное отличие — клуб предложил € 130 млн вместо 150», — приводит слова Кюри Sport.es.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил шесть голов (три — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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